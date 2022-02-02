Beton Laboratuvar Test Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Beton Laboratuvar Test Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Beton Laboratuvar Test Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Beton Laboratuvar Test Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Beton Laboratuvar Test Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Beton Laboratuvar Test Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Beton Laboratuvar Test Elemanı Maaşları

Beton Laboratuvar Test Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5576,5_TL'dir. En düşük Beton Laboratuvar Test Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beton Laboratuvar Test Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3111.29

Meslek Adı :

Beton Laboratuvar Test Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hazır beton üretim tesisinde ve yapı denetim laboratuvarlarında, agrega, çimento ve taze- sertleşmiş beton deneylerini yapabilen, ayrıca beton tasarımını yapabilen kalite kontrol raporu düzenleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beton Laboratuvar Test Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çimento deneylerini yapmak,

b) Agrega deneylerini yapmak,

c) Taze beton deneylerini yapmak,

d) Sertleşmiş betonların tahribatlı/tahribatsız deneylerini yapmak,

e) Deney sonuçlarını değerlendirerek teknik rapor hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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