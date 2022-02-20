Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi Maaşları

Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5826,5_TL'dir. En düşük Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7122.09

Meslek Adı :

Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yer Ve Duvar Döşemecileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yerleşim röleve ölçüsü alma, zemin sıkıştırma, çalışma sahası emniyet tedbirleri, beton üretim ve bakım, kaldırım ve parklarda kaplama, yeşil alan ve bina dışı kaplama, hava meydanları ve yollarda kaplama yapma bilgi ve beceresine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Röleve krokileri, röleve fotoğrafları, röleve yerleşim yeri ölçümlerini, röleve yerinde ölçümleri yapmak,

b) Zemin çeşitlerine ve sıkıştırma kurallarını uygun sıkıştırma makinelerini kullanmak ve zeminleri özelliklerine göre sıkıştırma makineleri ile sıkıştırmak,

c) Çalışma sahasında emniyet tedbirleri için işaret ve levhaları temin etmek, güvenlik ve emniyet önlemleri almak, kısa, uzun süreli çalışma durumuna göre emniyet tedbirlerini almak,

d) Kaplamayla ilgili hazırlıkları yapmak, yaya kaldırımlarında parketaşı ve bordür kaplamaları yapmak,

e) Yaya kaldırımlarında rampa ve rampa kaplaması yapmak, parklarda parketaşı ve

f) bordür kaplamaları yapmak

g) Yeşil alanlarda parketaşı, çimtaşı,bordür ve oluk döşeme kaplamalarını yapmak, bina dışı-çevresine fabrika döşemlerine parketaşı, bordür kaplamalarını yapmak

h) Hava meydanları ,yollarda parketaşı-bordür kaplamaları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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