Beton Pompa-Püskürtme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü görev tanımı nedir, Beton Pompa-Püskürtme Operatörü ne iş yapar, Beton Pompa-Püskürtme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beton Pompa-Püskürtme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü Tanımı;

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, mobil ve yer (sabit) beton pompa makinelerini, beton dökümüne hazırlama, beton dökme ve döküm sonrası bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Beton Pompa-Püskürtme Operatörü Maaşları

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü maaşı ortalama aylık 3.180 - TL’dir. En düşük Beton Pompa-Püskürtme Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.280- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beton Pompa-Püskürtme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü Ne İş Yapar?

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Makineyi beton dökümüne hazırlamak,

b) Makinenin yürüyen, hidrolik ve elektrik-elektronik aksamlarının kontrolünü yapmak,

c) Makinenin mekanik sistemlerini, bom aksamlarını kontrol etmek,

d) Malzeme ve avadanlıkları kontrol etmek,

e) Basit arıza ve eksiklikleri gidermek,

f) Beton dökme işlemlerini yapmak,

g) Pompayı dengeye almak, beton borularını döşemek, sabitlemek,

h) Bomu kaldırmak, kazanı yağlamak, şerbeti hazırlamak,

i) Betonu dökmek, pompayı toplamak,

j) Döküm sonrası makinenin bakımını yapmak,

k) Makinenin dış kısmının ve parçalarının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Beton Pompa-Püskürtme Operatörü mesleğinin meslek kodu 8114.03 olarak belirlenmiştir



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