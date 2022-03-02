Beton Santral Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Beton Santral Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Beton Santral Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Beton Santral Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Beton Santral Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Beton Santral Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Beton Santral Operatörü Maaşları

Beton Santral Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6276,5_TL'dir. En düşük Beton Santral Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beton Santral Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.04

Meslek Adı :

Beton Santral Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Beton Santral Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, beton santralindeki sistemleri kullanarak, üretim programına göre beton üretme, üretim sürecini kontrol etme ve santralin periyodik bakımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beton Santral Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Santralin periyodik bakımını yapmak,

b) Beton santralini üretime hazırlamak,

c) Otomasyon sistemini, hidrolik, pnömatik, tartı, bant, katkı , mekanik ve su sistemlerini kontrol etmek,

d) Mekanik aksamları yağlamak,

e) Beton üretimini sağlamak,

f) Makineyi boşta çalıştırmak, mikser kazanını dolum pozisyonunda çalıştırılmasını sağlamak,

g) Kantar düğmelerini ayarlamak,

h) Beton hammaddelerini kantara yüklemek,

i) Karıştırıcıya beton malzemelerini doldurmak, parametreleri kontrol etmek, j) Betonun mikserde kalma süresini takip etmek,

k) Üretim sonrası beton santralini temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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