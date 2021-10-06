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Beton Transmikser Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Beton Transmikser Operatörü Maaşları, ve İş İlanları

Beton Transmikser Operatörü transmikserde beton hazırlama, beton taşıma ve müşteriye teslim etme işlemleriyle, transmikser ekipmanlarının kontrol ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Beton Transmikser Operatörü maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Beton Transmikser Operatörü maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Beton Transmikser Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Beton Transmikser Operatörü Maaşları, ve İş İlanları

Beton Transmikser Operatörü görev tanımı nedir, Beton Transmikser Operatörü ne iş yapar, Beton Transmikser Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beton Transmikser Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beton Transmikser Operatörü Tanımı;

Beton Transmikser Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, transmikserde beton hazırlama, beton taşıma ve müşteriye teslim etme işlemleriyle, transmikser ekipmanlarının kontrol ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Beton Transmikser Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Beton Transmikser Operatörü Maaşları

Beton Transmikser Operatörü maaşı ortalama aylık 3.370 - TL’dir. En düşük Beton Transmikser Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beton Transmikser Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Beton Transmikser Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Beton Transmikser Operatörü Ne İş Yapar?

Beton Transmikser Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a)    Kimyasal katkı maddelerinin teminini sağlamak,
b)    Araç ve ekipmanların bakım ve kontrolünü yapmak,
c)    Kazan ringini yağlamak, gresörlüklere yağ basmak,
d)    Mikser kazanını, su tankı seviyesini, mikser kazanını kontrol etmek,
e)    Basit arıza ve eksiklikleri gidermek,
f)    Betonu inşaat alanına nakletmek,
g)    Beton özelliklerini kontrol etmek, mikser kazanını taşıma durumuna getirmek,
h)    Beton hazırlamak,
i)    Betonu müşteriye teslim etmek, boşaltma oluklarını takmak,
j)    Kazanı/bantı temizlemek, vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

Beton Transmikser Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Beton Transmikser Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Beton Transmikser Operatörü mesleğinin meslek kodu 8114.05 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Beton Transmikser Operatörü maaşlarına ek sizlerde Beton Transmikser Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

 

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