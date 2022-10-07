Betoniyer Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Betoniyer Operatörü görev tanımı nedir, Betoniyer Operatörü ne iş yapar, Betoniyer Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Betoniyer Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Betoniyer Operatörü Tanımı;

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Betoniyer Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Betoniyer Operatörü Maaşları

Betoniyer Operatörü maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Betoniyer Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Betoniyer Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.12

Meslek Adı :

Betoniyer Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Betoniyer makinesinde, kum veya mıcır, çimento, su vb. kullanarak beton harçı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Betoniyer Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Beton harcı elde etmek için malzemeleri gereken oranlarda makinaya koyulmasını sağlamak,

b) Betaniyer makinasını çalıştırarak karışımın istenen kıvama gelmesini sağlamak,

c) Yapılan karışımı kullanım yerine götürülmek üzere taşıma aracına boşaltmak,

d) İşin bitimini müteakip makinesinin içini temizlemek,

e) Kullandığı makinenin yakıtını kontrol edip gerektiğinde takviye etmek,

f) Kullandığı makinenin düzenli aralıklarla bakımının ve gerektiğinde tamirinin yapılamasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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