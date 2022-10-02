Biçerdöver Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Biçerdöver Tamircisi görev tanımı nedir, Biçerdöver Tamircisi ne iş yapar, Biçerdöver Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Biçerdöver Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Biçerdöver Tamircisi Tanımı;

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Biçerdöver Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Biçerdöver Tamircisi Maaşları

Biçerdöver Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Biçerdöver Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Biçerdöver Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.31

Meslek Adı :

Biçerdöver Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tarım işlerinde kullanılan biçerdöver aracının tamir, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Biçerdöver Tamircisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Motorun bakım ve ayarlarını yaparak aşırı yakıt tüketmesini önlemek,

b) Arızanın nedenini ve yerini belirlemek için aracın kontrolünü yaparak arızalı parçayı tespit etmek,

c) Arızalı parçayı tümüyle ya da kısmen sökmek,

d) Parçaları tamir etmek, tamiri mümkün olmayan parçaları yenisi ile değiştirmek,

e) Tamir edilen veya yeni parçayı yerine monte etmek, ayarlarını yapmak

f) Biçerdöverin bakımını yapmak üzere parçaları sökmek, temizlemek, yağlamak ve yerine monte etmek g) İş için gerekli olan malzemeyi temin ederek maliyetini hesaplamak,

h) Zamanla çıkabilecek arızaları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uyarmak,

i) Test cihazları ile motoru test etmek,

j) Müşteriye motor bakımı ile ilgili ön bilgi vererek, önerilerde bulunmak,

k) Yangına ve dene kayıplarına sebebiyet vermemek için biçerdöverin gerekli olan ayarlarını yaparak, tedbirlerini almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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