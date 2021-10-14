Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı görev tanımı nedir, Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı ne iş yapar, Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı Tanımı;

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, bilgisayar montajını ve kuruluşunu yapma, bilgisayarın sorunsuz çalışmasına engel olan faktörleri tespit edip çözüm getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı Maaşları

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı maaşı ortalama aylık 3.150- TL’dir. En düşük Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı Ne İş Yapar?

Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Bilgisayarın kurulacağı yeri incelemek ve elektrik tesisatını kontrol etmek,

b) Bilgisayarın kasa montajını yapmak, klavye, fare ve monitörün bağlantısını yapmak,

c) İşletim sistemi ile çevre birimleri sürücülerini yüklemek,

d) Bilgisayara çevre birimlerinin bağlantısını yapmak ve çalışmasını test etmek,

e) Ağ bağlantılarını kurmak,

f) Arızalı bilgisayarın bildirim formlarını ve önceki arıza kayıtlarını incelemek,

g) Donanım birimlerinin güvenli şekilde taşınmasını sağlayıcı ve bilgi kaybını önleyici önlemler almak,

h) Virüs olup olmadığına bakmak ve hata mesajlarını değerlendirmek, virüsleri temizlemek,

i) Sistem dosyalarının silinmiş ve/veya zarar görmüş olup olmadığına bakmak,

j) Yüklenen programların iletişim sistemi ile uyumluluğunu kontrol etmek,

k) Donanım test programlarını çalıştırmak,

l) Çevre birimleri sürücüleri, kasa içindeki kablo bağlantıları ve kartları ve güç kaynağını kontrol etmek,

m) Hard diski biçimlendirmek, disket ve/veya optik sürücüleri temizlemek,

n) Disket sürücüsünü, güç kaynağını, klavye ve/veya fareyi onarmak ve değiştirmek,

o) Gerektiğinde sabit diski, bellek kartını, optik sürücüleri, ekran kartını, çevre birimlerini, ağ kartlarını, enerji ve data kablolarını, bilgisayar pilini ve ana kartı değiştirmek,

p) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı mesleğinin meslek kodu 7422.04 olarak belirlenmiştir



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