Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) görev tanımı nedir, Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) ne iş yapar, Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) Tanımı;

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam), imalatı yapılacak malzemenin bilgisayar ortamında uygun bir çizim programıyla (Autocad, solidworks, CATIA vb. ) çizimini yaparak üretime gönderen kişidir.

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) Maaşları

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En düşük Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknik resim kurallarına göre fiziki ortamda çizilmiş bir projeyi bilgisayar ortamına aktarmak,

b) Program yardımıyla malzeme hesaplaması yapmak,

c) Malzemenin dayanıklılığı, ne kadar kullanılacağı gibi teknik ölçümler yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) mesleğinin meslek kodu 3119.43 olarak belirlenmiştir



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