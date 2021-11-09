Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) görev tanımı nedir, Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) ne iş yapar, Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) Tanımı;

Bilgisayarın performansını denetleyen, sistem yazılımı ve uygulama programından gelen konsol mesajları algılayan ve gerekli müdahalelerde bulunan nitelikli kişidir.

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) Maaşları

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) maaşı ortalama aylık 9.500 - TL’dir. En düşük Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 18.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) Ne İş Yapar?

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü);İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gerekli sistem yazılımıyla bilgisayarı çalıştırmak,

b) Uygulama sistemlerinin gereksinimlerine göre girdi ve çıktıları doğru ve tam olarak sağlamak,

c) Sorunları tanımlamak için işletimi gözleyerek performansı incelemek,

d) Bilgi ve yetkisi dahilinde gereğinde düzeltici işlemleri başlatmak,

e) Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak,

f) Giriş ve çıkış ortamlarında gerekli işlemleri yapmak,

g) Bilgisayar işletim yöntemleri ve işletim standartları konularında güncel bilgi sahibi olmak,

h) Sistem arızalarını tanımlamak ve işletim dizilerinin ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlemler yapmak,

i) Bilgisayarda yapılan işleri belirlenen zamanlamaya göre yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Klavye Kullanan Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Veri Giriş Elemanları

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) mesleğinin meslek kodu 4132.01 olarak belirlenmiştir

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