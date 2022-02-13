Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) Maaşları

Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) maaşı ortalama olarak aylık 5876,5_TL'dir. En düşük Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4132.08

Meslek Adı :

Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Klavye Kullanan Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Veri Giriş Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Siparişle veya iş emirleri ile talep edilen her türlü imaj, pano, kompozisyon veya fotoğraf düzenleme işlerini bilgisayarda resim düzenleme programlarını kullanarak istenilen ölçülerde yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Programları), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Talep edilen işle ilgili bilgileri ve kaynakları toplamak,

b) Bilgisayarda dosya işlemlerini ve çalışma ortamı ile ilgili başlangıç temel ayarlarını yapmak,

c) Üzerinde düzenleme yapılacak görüntüyü (Resim/Fotoğraf/Metin) ve varsa başka kaynak görüntüleri resim düzenleme programıyla açmak,

d) Çalışılan imaj üzerinde sayısallaştırma, manipülasyon ve görüntü boyutlandırma yapmak,

e) Yollar, maskeler ve kanallar ile ilgili işlemleri yapmak,

f) Katmanlarla çalışma ile ilgili işlemleri yapmak, efektler oluşturmak,

g) Rötuş ve renk düzeltme ile ilgili işlemleri yapmak,

h) Kayıt, çıktı alma ve arşivleme ile ilgili işlemleri yapmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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