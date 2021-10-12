Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı görev tanımı nedir, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı ne iş yapar, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı Tanımı;

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Gideren kişidir.

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı Maaşları

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı maaşı ortalama aylık 3.260 - TL’dir. En düşük Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.570 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı Ne İş Yapar?

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İç donanım birimlerinin montajını yapmak,

b) Dış donanım birimlerinin bağlantılarını yapmak,

c) Nitelikli lehim yapmak ve baskı devre hazırlamak,

d) SMD montajı ve demontajı yapmak

e) Standartlara uygun olarak çalışabilir güç kaynağı yapmak,

f) İşletim sisteminin kurulumunu yapmak,

g) İşletim sisteminin yönetimini yapmak,

h) Bilgisayar ortamı için koruyucu bakım yapmak,

i) Bilgisayarın bakımı için gerekli programların kurulumunu yapmak,

j) Donanımsal sorunları gidermek,

k) Yazılım sorunlarını gidermek,

l) İşletim sistemleri sorunlarını gidermek,

m) Ağ sorunlarını gidermek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı mesleğinin meslek kodu 7422.17 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı maaşlarına ek sizlerde Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?