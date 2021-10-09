Bilgisayar Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Teknisyeni görev tanımı nedir, Bilgisayar Teknisyeni ne iş yapar, Bilgisayar Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Teknisyeni Tanımı;

Bilgisayar donanımlarını kurma, çalıştırma, bakım ve onarımlarını yapan nitelikli kişidir.

Bilgisayar Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Teknisyeni Maaşları

Bilgisayar Teknisyeni maaşı ortalama aylık 5.650 - TL’dir. En düşük Bilgisayar Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilgisayar Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bilgisayar Teknisyeni Ne İş Yapar?

Bilgisayar Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Bilgisayar donanımlarını kurmak, bakım ve onarımlarını yapmak,

c) Bilgisayar sistemine; monitör, klavye, mouse, yazıcı, faks vb. parçaların bağlantılarını yaparak çalıştırmak,

d) Donanım birimlerinin birbirleriyle çakışmadan verimli çalışmasını sağlamak için uygun donanımı seçmek,

e) Ana kart, bellek, hard disk, ses-İnternet-ekran kartları, cd, disket sürücüleri vb. bilgisayar parçalarını takarak kontrol etmek, gerektiğinde değiştirmek,

f) Bilgisayarların bilgi işlem merkezi ile olan ağ bağlantılarının yapılmasını sağlamak,

g) Bilgisayar terminallerini ağ üzerinde sisteme tanıtmak ve kullanıma hazır hale getirmek,

h) Bilgisayarların bakımını yapmak varsa arızalarını tespit etmek ve onarımını yapmak,

i) Sistem güncelleştirilmesinde gerekli olan birimlerin (bellek, hard disk, vb.) seçimini yapmak, sisteme monte etmek ve çalışır hale getirmek,

j) Ağ güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

k) Yazıcıların toner, kartuş ve şeritlerini değiştirmek,

l) İnternet bağlantı ayarlarını yapmak,

m) Otomasyon sistemini tümüyle çalışır hale getirmek ve bakım onarımını gerçekleştirmek

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve yenilikleri uygulamak vb. görev ve işlemleri yapmak

Bilgisayar Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Bilgisayar Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3512.03 olarak belirlenmiştir



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