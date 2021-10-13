Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri görev tanımı nedir, Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar, Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri Tanımı;

Bilişim alanında, bilgisayar donanımı, yazılımı, veri tabanı yönetim sistemleri, internet teknolojileri konularında teknik eleman olarak çalışan kişidir.

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri Maaşları

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri maaşı ortalama aylık 3.380 - TL’dir. En düşük Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.950 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri Ne İş Yapar?

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeriişletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak Vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İşletim Teknisyenleri

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3511.07 olarak belirlenmiştir



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