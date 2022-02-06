Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni Maaşları

Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5276,5_TL'dir. En düşük Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.05

Meslek Adı :

Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Makine parçalarının imalinde kullanılan takım tezgahlarını, bilgisayarla çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: a

) İmalat yapılacak parçanın, makinede hangi işlemlerden geçeceğini belirlemek,

b) Bu işlemlerde hangi aletlerin kullanılacağını saptamak,

c) Kullanılacak ölçme ve kontrol aletlerini belirlemek,

d) Söz konusu aletlerin çalıştırılması için bir bilgisayar programı yazmak ve bunu tezgaha yüklemek,

e) Makinenin, imal edilecek parçaya göre önceden ayarını yapmak,

f) İmalatı gerçekleştirmek,

g) Makinenin bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir,

Güncel Meslek : EVET

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