Bina Cam Filmi Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bina Cam Filmi Uygulayıcısı görev tanımı nedir, Bina Cam Filmi Uygulayıcısı ne iş yapar, Bina Cam Filmi Uygulayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bina Cam Filmi Uygulayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bina Cam Filmi Uygulayıcısı Tanımı;

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Bina Cam Filmi Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bina Cam Filmi Uygulayıcısı Maaşları

Bina Cam Filmi Uygulayıcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bina Cam Filmi Uygulayıcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bina Cam Filmi Uygulayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.25

Meslek Adı :

Bina Cam Filmi Uygulayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ev, işyeri ve sanayi için güvenlik amaçlı, ışık ve ısı kontrollü ve estetik amaçlı cam filmi uygulamaları yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bina Cam Filmi Uygulayıcısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cam filmi uygulanacak alanın ölçülerini almak ve kesim hesaplarını yapmak,

b) Makineden cam filmi kesimini yapmak,

c) Cam filmini cama kaplamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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