Bina Dış Yüzey Temizleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bina Dış Yüzey Temizleyicisi görev tanımı nedir, Bina Dış Yüzey Temizleyicisi ne iş yapar, Bina Dış Yüzey Temizleyicisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bina Dış Yüzey Temizleyicisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bina Dış Yüzey Temizleyicisi Tanımı;

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Bina Dış Yüzey Temizleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bina Dış Yüzey Temizleyicisi Maaşları

Bina Dış Yüzey Temizleyicisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bina Dış Yüzey Temizleyicisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bina Dış Yüzey Temizleyicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7133.02

Meslek Adı :

Bina Dış Yüzey Temizleyicisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Bina Dış Yüzeyi Temizleyicileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir hortumun ucuna takılı bir marpuçtan buhar veya kum fışkırtarak taş, tuğla ve metal yapıların dış yüzeylerini temizleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bina Dış Yüzey Temizleyicisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İskele kurmak,

b) Kum püskürtme cihazlarını taşımak ve kurmak, kum ve su hortumunu çalışmaya hazırlamak,

c) Yardımcı marpuçtan kumla birlikte aynı anda su püskürtmek, d) Basınçlı hava kuvveti ile hortumun ucundaki marpuçtan kum fışkırtmak,

e) Su hortumunun musluğunu açmak ve doğrudan kum ve suyu yüzeye temizlenmesi için püskürtmek,

f) Kumlanmış yüzeyleri su püskürterek yıkamak,

g) Kum püskürtme marpucunu, aşınmış lastik hortumlarını değiştirmek,

h) Yüzeyleri buhar püskürterek, fırça ile kazıyarak veya perdahlayarak temizlemek ve perdahlamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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