Bina Yıkım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bina Yıkım İşçisi görev tanımı nedir, Bina Yıkım İşçisi ne iş yapar, Bina Yıkım İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bina Yıkım İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bina Yıkım İşçisi Tanımı;

__

Bina Yıkım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bina Yıkım İşçisi Maaşları

Bina Yıkım İşçisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Bina Yıkım İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bina Yıkım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9313.01

Meslek Adı :

Bina Yıkım İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bina İnşaatı Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kazma, demir, manivela, havalı çekiçler, diğer aletler ve vinçlerle, tuğla, inşaat çeliği ve kereste gibi malzemeleri kullanılacak biçimde sökerek binaları yıkan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Bina yıkım işçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Enkaz düşebilecek yerler için karar vermek ve gerekli güvenlik önlemlerini almak,

b) Keresteleri, tavanları ve kapı pervazlarını demir manivela ile gevşetmek ve sökmek,

c) Beton ve tuğla duvarları, çekiç, keski, balyoz ve havalı matkapla yıkmak,

d) Vinç ve traktörle duvarları yıkmak için uygun noktalardan halatlar bağlamak,

e) Yıkım işinde kendi emeği ile malzemeleri kaldırmak,

f) Kürekle yıkılan malzemeyi boşaltma oluklarından dökmek,

g) Dökülen malzemeyi yığın yapmak,

h) Tuğlaları kullanılması için temizlemek ve diğer işleri yapmak,

i) Oksijen hamlacı kullanmak,

j) Bina yıkımında betonarme, çatı veya yüksek duvarların yıkımına göre ihtisas sahibi olmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?