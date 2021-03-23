Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini konu edinen "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, yayınlanan fragmanı ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilgi çekmeyi başardı. İzleyici tarafından araştırılmaya başlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları kimler? Konusu nedir? İşte detaylar...

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

TRT 1'in yeni iddialı dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ta, 1963 tarihinde bir adanın kır yaşantısı içerinde neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, tarihte "Kanlı Noel" olarak bilinen olayların başlaması ile bu coğrafyada yaşayan diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

Aile fertleri birbirlerinden ayrı düşerek yaşadıkları kasabadan zorunlu bir göçe sürüklenirler. Ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi idame ettiren Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada artık gizli bir kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ve Dereli ailesinin hikayesi anlatılmaktadır.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bir Zamanlar Kıbrıs'in oyuncu kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

*Ahmet Kural,

*Serkan Çayoğlu,

*Pelin Karahan,

*Tayanç Ayaydın,

*Gülper Özdemir,

*Devrim Saltoğlu

*Hasan Küçükçetin,

*Miray Akay,

*Deniz Baytaş,

*Ahmet Sömers,

*Hakan Güner,

*Nebil Sayın,

*Emre Törün,

*Bade Arazlı.