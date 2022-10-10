Bira Kasalama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bira Kasalama İşçisi görev tanımı nedir, Bira Kasalama İşçisi ne iş yapar, Bira Kasalama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bira Kasalama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bira Kasalama İşçisi Tanımı;

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Bira Kasalama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bira Kasalama İşçisi Maaşları

Bira Kasalama İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Bira Kasalama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bira Kasalama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.09

Meslek Adı :

Bira Kasalama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bira üretim sürecinde, dolum yapılacak boş şişe ve kasaların otomatik yıkama ve dolum işlemleri için hazırlanması, dolum sonrasında şişelerin kasalara alınması, dolu şişe ve kasaların kontrol edilerek kasaların paletlenmesi işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bira Kasalama İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanını kontrol etmek ve kasalama makinelerini kullanıma hazırlamak,

b) Banda gelen paletteki kasaların otomatik makineyle istiften alınması ve banda beslemesini yapmak,

c) Yıkama-dolum bandında ilerleyen boş şişe kasalarının yabancı madde kontrolünü yapmak,

d) Boş şişelerin otomatik makineyle kasa içinden çıkarılmasını ve banda bırakılmasını sağlamak,

e) Boş şişe ve boş kasaların ayrı, ayrı bantlardan yıkama bölümlerine gitmelerini sağlamak,

f) Dolum bölümünden gelen şişelerin yıkanmış kasalara otomatikman yerleştirilmesini sağlamak,

g) Kasalanan şişelerde, kırık, kapaksız, eksik dolum vb. kontrolleri yapmak, hatalı olanları ayırmak,

h) Kasaların makinede otomatik paletleme işlemlerini yapmak,

i) Kasalama işlemlerinin sürekliliğini sağlayıcı tedbirleri almak,

j) Tespit edilecek arıza ve aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

k) Çalışma alanının temizlenmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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