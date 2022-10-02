Bisiklet Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bisiklet Tamircisi görev tanımı nedir, Bisiklet Tamircisi ne iş yapar, Bisiklet Tamircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bisiklet Tamircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bisiklet Tamircisi Tanımı;

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Bisiklet Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bisiklet Tamircisi Maaşları

Bisiklet Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bisiklet Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bisiklet Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7234.02

Meslek Adı :

Bisiklet Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bisiklet Ve İlgili Tamirciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bisikletlerin direksiyon, fren, tekerlek, lastik, gövde ve elektrik sistemlerinin (dinamo) bakım ve onarımlarını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bisiklet Tamircisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bozuk bisikletleri kontrol ederek arızalarının mahiyetini ve yerini bulmak, arızayı tespit etmek,

b) Arızalı parçaları tamir etmek veya yenisiyle değiştirerek arızayı gidermek,

c) Direksiyon ayarlarını yapmak,

d) Fren tel ve pabuçlarını yenilemek/ayarlarını yapmak

e) Gövde kısmını boyamak, yamuk yerlerini düzeltmek,

f) Jant ayarlarını yapmak,

g) Patlayan lastikleri tamir etmek,

h) Elektrik sistemi kurmak veya varolan sistemi tamir etmek,

i) Zincir tamir/ayarını yapmak gerekirse yenisi ile değiştirmek,

j) Vites ayarını/tamiratını yapmak,

k) Aksesuar tavsiye etmek ve montajını yapmak,

l) Kullanılan alet, malzeme, makine vb. parçaların bakımını, temizliğini yapmak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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