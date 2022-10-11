Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi görev tanımı nedir, Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi ne iş yapar, Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi Tanımı;

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Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi Maaşları

Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9214.02

Meslek Adı :

Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bahçe Ve Bahçe Bitkileri İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bitki yetiştirmede kullanılan dikim harcı/toprağı, çim kapağı, repikaj harcı vb. üretimi yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Karışım hazırlamada kullanılacak karışım maddelerini tedarik etmek,

b) Karışımı oluşturacak toprak, torf, mil, gübre vb. gibi materyalleri hazırlanacak mamule uygun olarak belirlenen oranlarda karıştırmak,

c) Karıştırılan toprağı elemek,

d) İstenilen şekilde hazırlanan ürünleri paketlemek/paketlenmesini sağlamak,

e) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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