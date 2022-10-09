Bitkisel Yağ Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bitkisel Yağ Üretim Operatörü görev tanımı nedir, Bitkisel Yağ Üretim Operatörü ne iş yapar, Bitkisel Yağ Üretim Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bitkisel Yağ Üretim Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bitkisel Yağ Üretim Operatörü Tanımı;

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Bitkisel Yağ Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Bitkisel Yağ Üretim Operatörü Maaşları

Bitkisel Yağ Üretim Operatörü maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Bitkisel Yağ Üretim Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bitkisel Yağ Üretim Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.43

Meslek Adı :

Bitkisel Yağ Üretim Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bitkisel yağ (zeytin yağı hariç) üretimi için üretim öncesi hazırlık yapan, ham yağı depolayan, ham yağa rafinasyon işlemleri uygulayan, yağa modifikasyon işlemleri uygulayan, margarin üreten, ambalajlama ve etiketleme yapan, makine ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bitkisel Yağ Üretim Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Kalite, verimlilik ve gıda güvenilirliği işlemlerini yürütmek,

d) Makine ve ekipmanları üretime hazır hale getirmek,

e) Ekipmanların ve hatların sanitasyonunu sağlamak,

f) Hammadde ve yardımcı madde temin etmek,

g) Ham yağı depolamak,

h) Ham yağa rafinasyon işlemleri ile ilgili olarak, ham yağdaki yapışkan maddeleri uzaklaştırmak (degumming), nötralizasyon işlemi uygulamak, nötralizasyon işlemi uygulamak, ürün özelliğine göre soğuk nötralizasyon işlemi uygulamak (coldnötralizasyon), ağartma işlemi uygulamak, ağartma sonrası işlemleri yapmak, vinterizasyon işlemi uygulamak (perlitli), koku giderme işlemi uygulamak (deodorizasyon), yağın ürün tankında depolanmasını sağlamak,

i) Yağa modifikasyon işlemleri ile ilgili olarak, yağın ayrıştırılması (fraksiyon) işlemi uygulamak, hidrojenasyon işlemi uygulamak, interesterifikasyon işlemi uygulamak,

j) Margarin üretme ile ilgili, yağ / su fazı hazırlamak, süt bileşenini hazırlamak, emülsiyon hazırlamak, pastörizasyon işlemi uygulamak, kristalizasyon işlemi uygulamak,

k) Ambalajlama ve etiketleme yapmak,

l) Makine ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

m) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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