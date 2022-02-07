Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni Maaşları

Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5351,5_TL'dir. En düşük Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3141.01

Meslek Adı :

Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri (Tıp Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Biyoloji bilimcisinin denetimi ve idaresi altında pratik uygulamaları geliştiren, bilimsel bilgiyi çoğaltmak amacıyla analiz ve test çalışmalarını sürdüren, deneylerin yapılmasına yardım eden ve diğer teknik işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Biyolojik test, deney ve analizler için mikro-organizma kültürleri üretmek,

b) Tahlil ve mikroskopik çalışma için hazırlık yapmak,

c) Boyama tekniklerini kullanmak,

d) Hayvan ve bitki hücreleri, dokuları ve organlarından örnekler almak,

e) Mikroskopları, röntgen, fotoğraf makineleri ve diğer laboratuvar cihazlarını incelemek, analiz ve test örnekleri almak için kullanmak,

f) Deneyler, testler ve analizlerle ilgili gözlemleri kaydetmek ve rapor hazırlamak,

g) Biyoloji bilimcilerinin araştırmalarındaki teknik işlere yardım etmek,

h) Biyoloji biliminin uygulamasında, biyolojinin belirli bir alanında veya endüstriyel tarım alanında uzmanlaşabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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