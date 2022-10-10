Bizoteci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bizoteci görev tanımı nedir, Bizoteci ne iş yapar, Bizoteci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bizoteci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bizoteci Tanımı;

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Bizoteci Maaşı Ne Kadar? 2022 Bizoteci Maaşları

Bizoteci maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Bizoteci maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bizoteci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.67

Meslek Adı :

Bizoteci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tezgah üzerinde desene cam ölçüsü alıp kesme yapabilen,kenar taşlama yapabilen,bizote ve rodaj yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bizoteci; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Camın ham maddelerini araştırmak,

b) Yapılarına göre cam türlerini araştırmak,

c) Cam üretim yöntemlerine göre cam türlerini araştırmak,

d) Üretim kademelerini araştırmak,

e) Üretimde veri saptamak.,

f) Alçılı vitray için cam kesimi yapmak ,

g) Bizote yapmak ,

h) Rodaj yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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