Blok Motif Baskıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Blok Motif Baskıcısı görev tanımı nedir, Blok Motif Baskıcısı ne iş yapar, Blok Motif Baskıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Blok Motif Baskıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Blok Motif Baskıcısı Tanımı;

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Blok Motif Baskıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Blok Motif Baskıcısı Maaşları

Blok Motif Baskıcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Blok Motif Baskıcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Blok Motif Baskıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.23

Meslek Adı :

Blok Motif Baskıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yüzlerine desenler oyulmuş ağaç bloklarla kumaş veya duvar kağıtları üzerine baskılar yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Blok Motif Baskıcısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumaş veya duvar kağıdını baskı tablası üzerindeki yerine sermek,

b) Bloku istenilen renkte mürekkep ıstampasına basarak desenlere mürekkep emdirmek,

c) Bloku kumaş veya kağıt üzerindeki yerine koyup bir ağır cisimle üzerine sertçe vurmak,

d) Basılacak malzemenin yüzü tamamen desenleninceye kadar işlemi tekrar edip basılmış kumaş veya duvar kağıdını baskı tablasından çıkararak kurumaya terketmek,

e) Basılacak her renk için ayrı bloklar kullanabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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