Bobin Açıcı (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bobin Açıcı (Metal) görev tanımı nedir, Bobin Açıcı (Metal) ne iş yapar, Bobin Açıcı (Metal) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bobin Açıcı (Metal) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bobin Açıcı (Metal) Tanımı;

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Bobin Açıcı (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobin Açıcı (Metal) Maaşları

Bobin Açıcı (Metal) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Bobin Açıcı (Metal) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin Açıcı (Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.13

Meslek Adı :

Bobin Açıcı (Metal)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal şerit bobinlerini açarak makasa veya elektrolitik teneke kaplama hattına veren bir bobin açıcısını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bobin Açıcı (Metal), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Açılacak bobinin enini ve kalınlığını ölçmek,

b) Ölçme neticesinde bulduğu değerlere göre bobin açıcısının ayarlarını yaparak açılacak bobini yardımcı işçilerle birlikte bobin açıcıya yerleştirmek,

c) Bobin açıcıyı çalıştırarak bobinin açılmasını, makasa veya elektrolitik teneke kaplama hattına verilmesini sağlamak,

d) Makasa veya hatta verilen şeritin bitiminde çalışmayı durdurmak,

e) Şeridin bitim ucuyla yeni şerit ucunu kaynak yaparak birleştirmek ve işleme devam etmek, f) Meydana gelen küçük arızaları gidermek,

g) Basit ayarları yapmak,

h) Yardımcılarının çalışmalarına nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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