Bobin Açıcı (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bobin Açıcı (Metal) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Bobin Açıcı (Metal) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Bobin Açıcı (Metal) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

YAYINLAMA
Google News
Bobin Açıcı (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bobin Açıcı (Metal) görev tanımı nedir, Bobin Açıcı (Metal) ne iş yapar, Bobin Açıcı (Metal) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bobin Açıcı (Metal) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bobin Açıcı (Metal) Tanımı;

__

Bobin Açıcı (Metal) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobin Açıcı (Metal) Maaşları

Bobin Açıcı (Metal) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Bobin Açıcı (Metal) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin Açıcı (Metal) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Bobin Açıcı (Metal) İş İlanları İçin Tıklayın

kac-para.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.13

Meslek Adı :

Bobin Açıcı (Metal)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal şerit bobinlerini açarak makasa veya elektrolitik teneke kaplama hattına veren bir bobin açıcısını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bobin Açıcı (Metal), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Açılacak bobinin enini ve kalınlığını ölçmek,

b) Ölçme neticesinde bulduğu değerlere göre bobin açıcısının ayarlarını yaparak açılacak bobini yardımcı işçilerle birlikte bobin açıcıya yerleştirmek,

c) Bobin açıcıyı çalıştırarak bobinin açılmasını, makasa veya elektrolitik teneke kaplama hattına verilmesini sağlamak,

d) Makasa veya hatta verilen şeritin bitiminde çalışmayı durdurmak,

e) Şeridin bitim ucuyla yeni şerit ucunu kaynak yaparak birleştirmek ve işleme devam etmek, f) Meydana gelen küçük arızaları gidermek,

g) Basit ayarları yapmak,

h) Yardımcılarının çalışmalarına nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Bobin Açıcı (Metal) maaşlarına ek olarak sizlerde Bobin Açıcı (Metal) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

 

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
2022 Eylül PTT iş ilanı | KPSS şartsız 15 Bin PTT personel alımı olacak!
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
29 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 29 Ağustos 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
2022 Ağustos MEB iş ilanı ilkokul mezunu | KPSS şartsız 60 bin üzeri görevli alımı olacak!
Son Haberler
Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu 2022?
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücretlinin maaşına...
Çok Okunanlar
Semerci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Semerci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ayakkabı İmalatçısı (Montaj) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ayakkabı İmalatçısı (Montaj) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Bakanlıktan gençlere staj müjdesi! İŞKUR Staj Portalı hayata geçiriliyor!
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Temmuz zammı ile polis maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük yeni polis maaşı kaç TL oldu?
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022 ? Bekçi alımı sınav tarihi ve başvuru şartları, maaşları 2022
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"
Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum