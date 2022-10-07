Bobin Alıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Bobin Alıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Tanımı;

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Bobin Alıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobin Alıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşları

Bobin Alıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Bobin Alıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin Alıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.14

Meslek Adı :

Bobin Alıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tavlanmış metal şerit bobinlerini soğuk haddehaneye gönderen bir tesisi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bobin Alıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen haddeleme programlarını ve tanıtma kartlarını incelemek,

b) Haddehaneye gönderilecek metal şerit bobinlerini bağlayan çemberi çıkartmak,

c) Bobin uçlarını düzeltmek,

d) Düzelmeyen ve kusurlu olan kısımları el makasıyla kesmek,

e) Otomatik kumandaları çalıştırarak bobini konveyör üzerine indirip konveyörü çalıştırarak bobini soğuk haddehaneye göndermek,

f) Şerit ucunun haddeye verilmesinde ve merdane değiştirilmesinde yardımcı işler yapabilir,

g) Şeridin temizliğini yapabilir,

h) Hurda şerit parçalarını toplayabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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