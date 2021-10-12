Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü görev tanımı nedir, Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü ne iş yapar, Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü Tanımı;

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü, kopslardan bobin yapma, bobinlerin katlanmasını sağlama ve katlanmış bobinlere büküm verme ile ilgili işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü Maaşları

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü maaşı ortalama aylık 3.160 - TL’dir. En düşük Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.260 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü Ne İş Yapar?

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

b) Arızaları ve üretim hatalarını ilgililere bildirmek,

c) Bobin, katlama ve büküm makinelerinin temizliğini yapmak ya da temizliğini kontrol etmek,

d) Bobin, katlama ve büküm makinelerini çalıştırmak,

e) Bobin makinesinde; magazinlere/kazanlara kopsları doldurmak, patronları makineye dizmek, bobin iğlerini çalıştırmak,

f) düğüm ve hatalı bobinlere müdahale etmek,

g) Katlama makinesinde; bobinleri cağlıklara dizmek, ağırlık/tansiyon pullarını ayarlamak, katlama patronlarını dizmek,

h) kopan ipleri bağlamak/düğüm atmak,

i) Büküm makinesinde; pozisyon/kapsül çubuklarını değiştirmek, ağırlık pullarını yerleştirmek, tansiyon silindirlerini ve iplik kelebeğini ayarlamak, katlama bobinlerini büküm taslarına yerleştirmek, büküm iğlerini çalıştırmak, kopan ve boşalan iğleri düğümlemek,

j) Bobin, katlama ve büküm makinelerinde dolu bobinleri değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü mesleğinin meslek kodu 8151.02 olarak belirlenmiştir



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