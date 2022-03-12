Bobin Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bobin Paketleme İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bobin Paketleme İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bobin Paketleme İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bobin Paketleme İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bobin Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobin Paketleme İşçisi Maaşları

Bobin Paketleme İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6226,5_TL'dir. En düşük Bobin Paketleme İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin Paketleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9321.03

Meslek Adı :

Bobin Paketleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Elle Paketleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bobinlerin paketlenmesi, etiketlenmesi, istiflenmesi ve sevkıyata hazır hale getirilmesi işlerini yapma bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bobin Paketleme İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ambalajı yapılacak bobinleri stok yerinden almak, gerektiğinde basınçla temizlemek,

b) Verilen talimata uygun olarak ambalaj malzemelerini hazırlamak,

c) Gerekli ambalajlama işlemlerini yapmak,

d) Yapılan ambalajın üzerine gerekli bilgileri yazmak, etiketlemek veya diğer işaretleri koymak,

e) Ambalajları tartmak ve istiflemek, belirlenen yerlere koymak,

f) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

g) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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