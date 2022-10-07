Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) görev tanımı nedir, Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) ne iş yapar, Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Tanımı;

__

Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşları

Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.17

Meslek Adı :

Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Soğuk haddeden çıkan soğuk metal şeritleri saran ve metal levhaları istifleyen bir tesisi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bobin Sarıcı (Metal) (soğuk Haddehane) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumanda kolları yardımıyla çıkış masasını, sıkıştırma merdanesini, mandren ve sıkma merdanelerini ve bobin sarıcıyı çalıştırmak,

b) Haddelerden çıkan metal şeridin mandrene sarılmasını kontrol etmek,

c) Sıkma merdanelerini ayarlamak,

d) Yan korkuluk ve deflektör paletinin açılıp kapanmasında kumandaları çalıştırmak,

e) Mandrene sarılan şerit bobini kumanda kolları yardımıyla taşıyıcı üzerine alıp konveyöre yerleştirmek,

f) Haddelerden çıkan metal levhaların istiflenmesi için levha nakil tezgahını çalıştırarak levhaları istifleme masasına göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?