Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Tanımı;
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Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşları
Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8121.17
Meslek Adı :
Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Metal İşleme Tesisi Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Soğuk haddeden çıkan soğuk metal şeritleri saran ve metal levhaları istifleyen bir tesisi çalıştıran kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Bobin Sarıcı (Metal) (soğuk Haddehane) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kumanda kolları yardımıyla çıkış masasını, sıkıştırma merdanesini, mandren ve sıkma merdanelerini ve bobin sarıcıyı çalıştırmak,
b) Haddelerden çıkan metal şeridin mandrene sarılmasını kontrol etmek,
c) Sıkma merdanelerini ayarlamak,
d) Yan korkuluk ve deflektör paletinin açılıp kapanmasında kumandaları çalıştırmak,
e) Mandrene sarılan şerit bobini kumanda kolları yardımıyla taşıyıcı üzerine alıp konveyöre yerleştirmek,
f) Haddelerden çıkan metal levhaların istiflenmesi için levha nakil tezgahını çalıştırarak levhaları istifleme masasına göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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