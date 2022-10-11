Bobin Sarma İşçisi - Elektrik Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bobin Sarma İşçisi - Elektrik görev tanımı nedir, Bobin Sarma İşçisi - Elektrik ne iş yapar, Bobin Sarma İşçisi - Elektrik olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bobin Sarma İşçisi - Elektrik mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Bobin Sarma İşçisi - Elektrik Tanımı;
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Bobin Sarma İşçisi - Elektrik Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobin Sarma İşçisi - Elektrik Maaşları
Bobin Sarma İşçisi - Elektrik maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Bobin Sarma İşçisi - Elektrik maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin Sarma İşçisi - Elektrik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9329.28
Meslek Adı :
Bobin Sarma İşçisi - Elektrik
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Bobin Sarma İşçisi - Elektrik, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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