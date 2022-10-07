Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) görev tanımı nedir, Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) ne iş yapar, Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Tanımı;

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Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) Maaşları

Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.18

Meslek Adı :

Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal şerit bobinlerini sarıcıdan çıkaran, otomatik tesisi çalıştıran ve bobinleri ilgili kısma gönderen kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

GÖREV VE İŞLEMLER : Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bobin sıyırıcı ve çevirici kumandalarını çalıştırmak,

b) Bobinleri bobin arabası üzerinde mandrenden çıkartmak,

c) Çıkan temizlenmiş bobinler üzerine tanıtma işaretleri koymak,

d) Bobinleri ilgili kısma sevk etmek,

e) Makaslarda biriken hurda levhaları temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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