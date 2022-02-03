Bobinaj Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bobinaj Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bobinaj Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bobinaj Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bobinaj Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bobinaj Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Bobinaj Teknisyeni Maaşları

Bobinaj Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5351,5_TL'dir. En düşük Bobinaj Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bobinaj Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.20

Meslek Adı :

Bobinaj Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek

Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Endüstride kullanılan çeşitli elektrik motorları, transformatörler gibi özel elektrik makinelerinin sarımını, montaj ve testlerini yapan, aynı zamanda bakım onarım işlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bobinaj Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlamasını yapmak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Elektriksel ölçümleri yapmak,

d) Elektrik motorlarının sarım hesabını yapmak ve uygulamak,

e) Elektrik bağlantılarını yapmak,

f) Temel düzeyde elektrik hesaplamaları yapmak,

g) Trafo sarım ve onarımını yapmak,

h) Elektrik makinelerini seçip ve bağlantılarını yapmak,

i) Mekanik ve elektrik frenlemeleri kontrol etmek,

j) Motorun mekanik kısımlarının bakım ve onarımını yapmak,

k) Servo motorların sürücü-encoder ve bakımını yapmak,

l) Kolektörlü ve kolektörsüz makinelerin elektriksel bakım ve onarımını yapmak, (Kolektör: Elektrik dinamolarında hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerden oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, toplaç),

m) Özel motorların bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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