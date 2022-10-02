Boru Kesme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boru Kesme Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Boru Kesme Makinesi İşçisi ne iş yapar, Boru Kesme Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boru Kesme Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boru Kesme Makinesi İşçisi Tanımı;

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Boru Kesme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Boru Kesme Makinesi İşçisi Maaşları

Boru Kesme Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boru Kesme Makinesi İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boru Kesme Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.06

Meslek Adı :

Boru Kesme Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal boruları istenilen ölçülerde kesen bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Boru Kesme Makinesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek boruların ölçülerini incelemek ve kesim ölçülerini borular üzerine işaretlemek,

b) Kesim ölçüsüne göre makine üzerinde bulunan dayama gönyesinde ve tespit mengenesinde gerekli ayarları yapmak, c) Kesilecek boruyu tespit mengenesine yerleştirmek ve işaretli kısmını bıçağa göre hizalayarak boruyu mengenede tespit etmek,

d) Makineyi çalıştırmak, hareket halinde bulunan bıçağı boru üzerine indirerek kesilmesini sağlamak,

e) Kesilen borunun parçalarını makineden almak,

f) Kesim ölçülerini kontrol etmek,

g) İş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapmak,

h) Körelen bıçakları bileyebilmek,

i) Kesilen borunun cinsine ve kullanılan makinenin tipine göre ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. Boruları el makası ile kesebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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