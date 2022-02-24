Boru Taşlama Tezgahı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Boru Taşlama Tezgahı İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Boru Taşlama Tezgahı İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Boru Taşlama Tezgahı İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Boru Taşlama Tezgahı İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Boru Taşlama Tezgahı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Boru Taşlama Tezgahı İşçisi Maaşları

Boru Taşlama Tezgahı İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5526,5_TL'dir. En düşük Boru Taşlama Tezgahı İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boru Taşlama Tezgahı İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7224.10

Meslek Adı :

Boru Taşlama Tezgahı İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dökümden çıkan boruları soket yerlerindeki pürüz ve çapakları taşlayarak düzelten bir tezgahı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boru Taşlama Tezgahı İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Taşlanacak borunun çapına göre kullanacağı taşı seçer ve tezgaha takmak,

b) Takılan taşın indirme ve kaldırma ayarlarını yapmak,

c) Tezgahı çalıştırıp, taşı ekseni etrafında hareket ettirmek,

d) Kumanda kollarıyla dönen taşı borunun içine sokup, borudan soket yerlerini taşlayarak düzeltmek,

e) Taşlama bitiminde taşı boru içinden çıkartıp taşlanan kısımları kontrol etmek,

f) Aynı işlemi tekrarlayarak borunun dış yüzündeki soket yerlerini de temizlemek,

g) Soket yerleri temizlenen boruyu ilgili kısma göndermek,

h) Tezgahın bakım ve temizliğini yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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