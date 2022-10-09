Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü Maaşları

Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.08

Meslek Adı :

Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim sürecinde, içine otomatik dolum yapılacak kullanılmış veya yeni boş şişelerin otomatik makinelerde yıkanması ve doluma hazırlanması işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şişe yıkama ve kapak açma makinelerini kullanıma hazırlamak,

b) Yardımcı tesislerden gelen buhar, su, hava vb. hatlarını kontrol etmek,

c) Gelen şişe görsel hata kontrollerini yapmak, hatalı şişe ve olası yabancı maddeleri ayırmak,

d) Şişelerin gelişini gözlemlemek ve şişelerin makine gözlerine sorunsuz yerleşmelerini sağlamak,

e) Bantta veya makine girişinde devrilen şişeleri metal çubukla düzeltmek,

f) Otomatik makineyle şişe yıkama işlemlerini sürekli ve düzenli olarak gerçekleştirmek,

g) Hata nedeniyle duran cihazın hata sonrası tekrar çalışmasını sağlamak,

h) Yıkama istasyonlarından şişe geçişlerini kumanda ekranından takip ve kontrol etmek,

i) Şişe yıkama işlemlerinin sürekliliğini sağlayıcı tedbirleri almak,

j) Yıkanan şişelerin bant üzerinden bir sonraki istasyona aktarılmasını sağlamak,

k) Yıkama istasyonlarında kullanılan deterjan ve kimyasalları talep ve tedarik etmek,

l) Makine ve cihazlarda tespit edilen arıza ve aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

m) Çalışma alanının temizlenmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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