Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı görev tanımı nedir, Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı ne iş yapar, Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı Tanımı;

__

Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı Maaşları

Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.06

Meslek Adı :

Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Genellikle deriden yapılmış yeni yada kullanılmış ayakkabıları kontrolden geçirerek perdahlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bot, Çizme ve Ayakkabı Perdahçısı. işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Piyanta ve ökçe kenarlarındaki fazlalıkları bıçakla alarak bunların yüzlerini perdahlamak,

b) Kösele, ökçe veya saya üzerinde gereken yerlere makinata, labunya, vs. geçerek patatir basmak,

c) Köseleye ve ökçeye renkli balmumu, gardiya veya vernik sürerek boyanan yüzleri perdahlamak,

d) Piyantaların düzeltilmesi veya perdahçılık gibi bir veya birkaç iş üzerinde ihtisası bulunmak ve o suretle ayırt edilebilir.vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?