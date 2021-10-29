Boya dolum ve ambalajlama işçisi Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Boya dolum ve ambalajlama işçisi görev tanımı nedir, Boya dolum ve ambalajlama işçisi ne iş yapar, Boya dolum ve ambalajlama işçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boya dolum ve ambalajlama işçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boya dolum ve ambalajlama işçisi Tanımı;

Üretim kartlarındaki boş kap, koli, birim, miktar ürün bilgilerini kontrol ederek boya dolum ve ambalajlama işlemini gerçekleştiren kişi Boya Dolum Ve Ambalajlama İşçisi olarak tanımlanmaktadır

Boya dolum ve ambalajlama işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Boya dolum ve ambalajlama işçisi Maaşları

Boya dolum ve ambalajlama işçisi maaşı ortalama aylık 4.100 - TL’dir. En düşük Boya dolum ve ambalajlama işçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boya dolum ve ambalajlama işçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Boya dolum ve ambalajlama işçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Boya dolum ve ambalajlama işçisi Ne İş Yapar?

Boya Dolum ve Ambalajlama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Boya dolum ve ambalajlama işçisi Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Elle Paketleme İşlerinde Çalışanlar

Boya dolum ve ambalajlama işçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Boya dolum ve ambalajlama işçisi mesleğinin meslek kodu 9321.10 olarak belirlenmiştir



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