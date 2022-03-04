Boya Renk Ayar Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Boya Renk Ayar Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Boya Renk Ayar Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Boya Renk Ayar Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Boya Renk Ayar Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Boya Renk Ayar Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Boya Renk Ayar Elemanı Maaşları

Boya Renk Ayar Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5826,5_TL'dir. En düşük Boya Renk Ayar Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boya Renk Ayar Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.51

Meslek Adı :

Boya Renk Ayar Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Boya üretimi yapan işletmelerde, istenilen renk tonunda boya elde etmek için İSG ve çevre kurallarına uyarak, formülasyonu belirlenmiş renkler için, hammadde, pigment, yarı mamul ve renk pastalarını sırasıyla ve belirli oranda hazırlayan, hazırladığı ürünü homojen olarak karıştıran, renk ayar ve kontrollerini yaparak boyaya istenilen rengi verebilme ve renk üretebilme bilgi, beceri ve yeteneğine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boya Renk Ayar Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

d) İş organizasyonu yapmak

e) Cihaz, ekipman ve makinelerin kontrolünü yapmak

f) Renk ölçüm cihazının doğrulamasını yapmak

g) Tartım araçlarının Mikseri Kazan ve tank Etüv Topraklama hattı Sayaçların Aplikatör Havalandırma Taşıma ve kaldırma araçlarını kontrolünü yapmak

h) Renk çekim kartlarının takibini yapmak

i) Arıza ve eksikliklerin bildirimini yapmak

j) Hammaddeleri üretime hazırlamak

k) Üretim kartını kontrol etmek

l) Hammadde ve yarı mamul temin etmek

m) Hammaddeyi ve yarı mamulü tartmak

n) Renk pastasını homojenize etmek

o) Üretilecek renge uygun kazanı veya tankı hazırlamak Hammadde/renk pastası ve yarı mamulü kazana veya tanka yüklemek

p) Seyyar kazanı miksere bağlamak

q) Homojen karışım yapmak

r) Renk ayarı yapmak

s) Ürünü doluma hazırlamak

t) Bekleyen ürünleri dolum öncesi karıştırmak

u) Yeni renk elde etmek, renge uygun renk pastasını seçmek, renk formülünü çıkartmak

v) İade ürünleri değerlendirmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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