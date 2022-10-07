Boya Üretimi Sorumlusu Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Boya Üretimi Sorumlusu Yöneticisi Tanımı;

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Boya Üretimi Sorumlusu Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Boya Üretimi Sorumlusu Yöneticisi Maaşları

Boya Üretimi Sorumlusu Yöneticisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Boya Üretimi Sorumlusu Yöneticisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boya Üretimi Sorumlusu Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.87

Meslek Adı :

Boya Üretimi Sorumlusu Yöneticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Boya üretiminin başlangıç safhasından bitiş safhasına kadar her aşamasını takip ederek, standartlara uygun şekilde boya üreten ve üretilmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boya Üretimi Sorumlu Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak, d) İş planı yapmak

e) Ürün standartlarının geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak

f) Cihaz, ekipman, makine ve donanım kontrolünü yapmak,

g) Boya üretim girdilerinin kontrolünü yapmak

h) Boya üretim hammaddelerinin kontrolünü yapmak/ yapılmasını sağlamak

i) Renk ayar hammadde kontrolünü yapmak/ yapılmasını sağlamak

j) Dolum malzemelerinin kontrol edilmesini sağlamak

k) Koltuk altı ambarı stok sayımın yapılmasını sağlamak

l) Hammadde depolama koşullarını kontrol etmek

m) Boya üretim süreçlerini kontrol etmek

n) Raporları ve formları düzenlemek

o) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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