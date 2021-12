Boya ve Apre Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Boya ve Apre Operatörü görev tanımı nedir, Boya ve Apre Operatörü ne iş yapar, Boya ve Apre Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boya ve Apre Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boya ve Apre Operatörü Tanımı;

Tekstil sektöründe imalat programlarıyla belirlenen boyama işlemlerine göre kullanılacak olan boyaları, verilmiş reçetelere uygun olarak hazırlama ile renklendirme işlemleri yapılmış çeşitli formdaki tekstil materyalinin mekanik ve kimyasal yöntemlerle görünümünü, özelliklerini değiştirmek ve geliştirmek suretiyle her çeşit kumaşa apre yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Boya ve Apre Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Boya ve Apre Operatörü Maaşları

Boya ve Apre Operatörü maaşı ortalama aylık 5.300 - TL’dir. En düşük Boya ve Apre Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boya ve Apre Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Boya ve Apre Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Boya ve Apre Operatörü Ne İş Yapar?

Boya ve Apre Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumaşın ön terbiyesini makine üzerinde yapmak,

b) Boyama işleminde kullanılacak boyaları, verilmiş reçetelere uygun olarak, hassas bir şekilde hazırlamak,

c) Boya ile birlikte değişik tinerler ve benzeri kimyasal maddeler ekleyerek boyanın istenen nitelikte olmasını sağlamak,

d) Hazırlanan boyanın viskozite vb. değerlerini ölçmek, istenilen değerleri sağlamak,

e) Hazırlanmış ve değerleri ölçülmüş boyayı özel kaplara aktarmak, gerekli yerlere taşımak,

f) Boya kaplarının ve kazanlarının, çalışılan yerin gerekli bakım ve temizliğini yapmak,

g) Her türlü elyafa uygulanabilen kimyasal apreleri yapmak,

h) Diğer mamullere uygulanabilen kimyasal apreleri yapmak,

i) Her türlü elyafa uygulanabilen mekanik apreleri yapmak,

j) Diğer mamullere uygulanabilen mekanik apreleri yapmak,

k) Örme kumaşlara mekanik apre yapmak,

l) Püskürtme ve kaplama yöntemiyle apre yapmak,

m) Kurutma ve egalize yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Boya ve Apre Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Boya ve Apre Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Boya ve Apre Operatörü mesleğinin meslek kodu 8154.31 olarak belirlenmiştir

