Boyacı (Daldırma İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boyacı (Daldırma İle) görev tanımı nedir, Boyacı (Daldırma İle) ne iş yapar, Boyacı (Daldırma İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boyacı (Daldırma İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boyacı (Daldırma İle) Tanımı;

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Boyacı (Daldırma İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Boyacı (Daldırma İle) Maaşları

Boyacı (Daldırma İle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boyacı (Daldırma İle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boyacı (Daldırma İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.07

Meslek Adı :

Boyacı (Daldırma İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Koruyucu veya dekoratif madde ile kaplanacak eşyayı boya, emaye, vernik, lak veya benzeri sıvılara daldırır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boyacı (Daldırma ile) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İçinde daldırılacak kaplama malzemesi bulunan kap içerisine şartnameye göre bazı maddeler katmak,

b) Eşyaları tel sepetlere yerleştirerek elle veya bir cereskal yardımı ile sıvı içerisine daldırmak,

c) Eşyaları kap içerisinden çıkarır, cidarlarındaki fazla sıvıyı gidermek,

d) Eşyayı daldırma işleminden önce temizlemek,

e) Kaplanmış eşyayı fırınlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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