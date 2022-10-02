Boyacı (Fırça İle) (İnşaat Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boyacı (Fırça İle) (İnşaat Hariç) görev tanımı nedir, Boyacı (Fırça İle) (İnşaat Hariç) ne iş yapar, Boyacı (Fırça İle) (İnşaat Hariç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boyacı (Fırça İle) (İnşaat Hariç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boyacı (Fırça İle) (İnşaat Hariç) Tanımı;

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Boyacı (Fırça İle) (İnşaat Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Boyacı (Fırça İle) (İnşaat Hariç) Maaşları

Boyacı (Fırça İle) (İnşaat Hariç) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boyacı (Fırça İle) (İnşaat Hariç) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boyacı (Fırça İle) (İnşaat Hariç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.06

Meslek Adı :

Boyacı (Fırça İle) (İnşaat Hariç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç, metal veya diğer malzeme üzerine fırça ile boya, emaye veya lâk gibi dekoratif yahut koruyucu malzeme tatbik eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boyacı (fırça ile) (İnşaat Hariç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen rengi elde etmek için boyaları seçer ve karıştırmak,

b) Yüzeyler üzerine fırça ile astar veya son katlarını geçmek,

c) Düzgün bir yüzey elde etmek için boya katlarına zımpara çekmek, d) Sistire, aşındırıcı maddeler, kimyasal eriyikler, dolgu maddeleri kullanarak veya diğer usullerle yüzeyleri boyanmaya hazırlamak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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