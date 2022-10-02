Boyacı (Giyecek) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boyacı (Giyecek) görev tanımı nedir, Boyacı (Giyecek) ne iş yapar, Boyacı (Giyecek) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boyacı (Giyecek) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boyacı (Giyecek) Tanımı;

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Boyacı (Giyecek) Maaşı Ne Kadar? 2022 Boyacı (Giyecek) Maaşları

Boyacı (Giyecek) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boyacı (Giyecek) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boyacı (Giyecek) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.11

Meslek Adı :

Boyacı (Giyecek)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Giyecekleri istenilen renkte boyayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boyacısı (Giyecek) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su kabını doldurmak ve içine boya katmak,

b) Karışımın hararetini kontrol etmek,

c) Elbiseyi karışıma batırmak ve karışımı elle veya makine ile karıştırmak,

d) Belirli bir süre sonra elbisenin rengini muayene etmek,

e) Muayeneden alınan sonuca göre boya işlemini uzatmak, düzenlemek veya durdurmak,

f) Boyanan giyecekleri çıkarmak,

g) Durulanıp kurutulacağı yere göndermek,

h) Kabı boşaltmak ve temizlemek,

i) Durulama ve kurutma işlemlerini yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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