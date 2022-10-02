Boyacı (Örgü Yünü) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boyacı (Örgü Yünü) görev tanımı nedir, Boyacı (Örgü Yünü) ne iş yapar, Boyacı (Örgü Yünü) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boyacı (Örgü Yünü) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boyacı (Örgü Yünü) Tanımı;

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Boyacı (Örgü Yünü) Maaşı Ne Kadar? 2022 Boyacı (Örgü Yünü) Maaşları

Boyacı (Örgü Yünü) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boyacı (Örgü Yünü) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boyacı (Örgü Yünü) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.12

Meslek Adı :

Boyacı (Örgü Yünü)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Örgü yününü istenilen renge boyayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boyacı (Örgü Yünü) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su kabını doldurup içine boya katmak,

b) Solüsyonun hararetini kontrol etmek,

c) Örgü yününü doğrudan doğruya veya tutucu bir alet yardımıyla solüsyona batırmak,

d) Örgü yününü ve solüsyonu karıştırmak,

e) Belirli bir süre sonra solüsyon içerisindeki örgü yününden renk muayenesi için numune almak,

f) Muayeneden alınan sonuca göre boyama işlemini durdurarak uzatmak veya düzenlemek,

g) Örgü yününü çıkararak durulanacağı kurutulacağı yere ulaştırmak,

h) Kabı boşaltıp temizlemek,

i) Durulama kurutma işlerini yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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