Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu görev tanımı nedir, Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu ne iş yapar, Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu Tanımı;

Metal, ahşap, beton ve sıva kaplı yüzeylerin boya cila vb., alçı dekorasyon ve çizimi, kartonpiyercilik ve renk tasarımı işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu Maaşları

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu maaşı ortalama aylık 3.350 - TL’dir. En düşük Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.450 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu Ne İş Yapar?

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İşlem yapılacak zemini, üst yüzey işleminde kullanılacak boya, cila vb. maddenin özelliğine göre hazırlamak,

b) İşlem yapılacak zemine uygun olan maddeyi hazırlamak,

c) Sentetik, selülozik, su bazlı boya yapmak,

d) Duvar kâğıdı kaplar ve bakımını yapmak

e) Hazırladığı boyayı rulo, fırça veya makine ile yapmak,

f) Gerekli gördüğü durumda, iç ve dış cephelerdeki bozuk yerleri uygun dolgu maddesi ile tamir ederek, işleme hazır hale getirmek,

g) Eskimiş boya ve yüzeyleri onarır ve yeniden en uygun biçimde boyama ve gerekli gördüğü işlemleri yapmak,

h) Kartonpiyer ve dökme tavan yapmak,

i) Alçı kartonpiyer ve dökme tavan montajı yapmak,

j) Alçı levha ile kaplama ve bölme duvar yapmak,

k) Çelik yapılara alçı levha kaplama ve sıva yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Boyacılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu mesleğinin meslek kodu 7131.08 olarak belirlenmiştir



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