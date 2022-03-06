Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşları

Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil maaşı ortalama olarak aylık 5626,5_TL'dir. En düşük Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.08

Meslek Adı :

Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Boyama Makinesi Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, pamuk, keten,viskon, polyester, likra vb. kumaşları boyaya hazırlama, boyama makinesini kullanarak çeşitli yöntemlerle boyanmalarını sağlama ve boyama sonrası işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boyama Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Sevk roliklerini, sıkma vallerini, kamara içerisini, boyama teknesini temizlemek,

b) Otomatik ayarlama değerlerini makineye girmek,

c) Buhar kamarasını temizlemek,

d) Buhar odasına su almak,

e) Buhar odasını ısıtmak,

f) Yıkama tekne ve besleme tanklarına su almak, kimyevi madde koymak,

g) Yıkama teknelerinin pH?ını ölçmek,

h) Makine val basıncını, buhar basıncını kontrol etmek,

i) Boya çözeltilerini flara almak,

j) Boya ısısını kontrol etmek,

k) Kumaş yönünü ayarlamak,

l) Kumaş hata işaretlerini kontrol etmek,

m) Kumaşı makine astarına dikmek,

n) Düz boya makinesini çalıştırmak,

o) Kumaşın nemini kontrol etmek,

p) Kumaş hatalarını kontrol etmek, müdahale etmek, q) Kumaşın düzgün akışını sağlamak,

r) Sarım tansiyonunu ayarlamak,

s) Kumaşın pH?ını kontrol etmek,

t) Kumaş enini ölçmek,

u) Kumaş nemini ölçmek, v) Atkı boyu numune almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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