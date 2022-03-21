Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) görev tanımı nedir, Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) ne iş yapar, Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) Tanımı;

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Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) Maaşları

Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.31

Meslek Adı :

Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tekstil ürünlerini boyama işlemlerinde kullanılan makinelerde görev yapan operatörleri sevk ve idare eden, makine çalışma ayarlarını kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak, b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak,

d) Süreçte saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak,

e) İş organizasyonu yapmak,

f) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek,

g) Üretim performansını kontrol etmek,

h) Makine üretim performansını, operatör performansını kontrol etmek,

i) Makinenin mekanik/elektronik çalışma ayarlarını kontrol etmek,

j) Makinenin çalıştırılmasını kontrol etmek,

k) Topsların/bobinlerin preslenmesini kontrol etmek,

l) Elyafın/topsun /bobinin boyanmasını kontrol etmek,

m) Parça boyamaya hazırlık sürecini kontrol etmek,

n) Kumaşların boyanmasını kontrol etmek,

o) Makinenin üretimini kontrol etmek,

p) Çalışma sırasında makinenin ayarlarını kontrol etmek,

q) Boyanan malzemeden numune alınmasını kontrol etmek,

r) Boya ve kimyasal hazırlığını kontrol etmek, boyama reçetesi oluşturmak,

s) Hazırlanan çözeltilerin boyama makinelerine ilave edilmesini kontrol etmek,

t) Boyanmış malzemenin bir sonraki işleme sevk edilmesini kontrol etmek,

u) Boyanmış malzemelerin renk kontrollerini yapmak,

v) Topsların/bobinlerin/ kumaşların kalite kontrollerini yapmak,

w) Sorumluluğundaki makineleri kontrol etmek,

x) Bakım-onarım yapıldıktan sonra makinenin çalışmasını kontrol etmek,

y) Sorumluluğunda olan makinedeki sarf malzemelerini kontrol etmek, ve işlemleri yerine getirir.

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