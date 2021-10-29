Branda Pvc Kaplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Branda Pvc Kaplama İşçisi görev tanımı nedir, Branda Pvc Kaplama İşçisi ne iş yapar, Branda Pvc Kaplama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Branda Pvc Kaplama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Branda Pvc Kaplama İşçisi Tanımı;

Soğuk, ateş ve kara karşı duyarlı pvc zemin kaplama malzemeleri ile brandayı pvc olarak kaplayan kişidir.

Branda Pvc Kaplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Branda Pvc Kaplama İşçisi Maaşları

Branda Pvc Kaplama İşçisi maaşı ortalama aylık 3.800 - TL’dir. En düşük Branda Pvc Kaplama İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Branda Pvc Kaplama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Branda Pvc Kaplama İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Branda Pvc Kaplama İşçisi Ne İş Yapar?

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri meslek grubunda yer alan Branda Pvc Kaplama İşçisi soğuk, ateş ve kara karşı duyarlı pvc zemin kaplama malzemeleri ile brandayı pvc olarak kaplamalıdır. Branda Pvc Kaplama İşçisinin belirli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Branda Pvc Kaplama İşçisi; yatırım maliyeti ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak branda ile pvc kaplama işlemini gerçekleştirmelidir.

Branda Pvc Kaplama İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Plastik Ürünleri Makine Operatörleri

Branda Pvc Kaplama İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Branda Pvc Kaplama İşçisi mesleğinin meslek kodu 8142.16 olarak belirlenmiştir



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